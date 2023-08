Extingits els dos incendis forestals de Tivissa

Elsde la Generalitat han donat perels dos, aquest divendres a la tarda. Durant tota la jornada cinc camions d'aigua i un vehicle lleuger de comandament, han estat revisant el perímetre per descartarSegons dades provisionals dels, el primer incendi de Tivissa a la zona dees va declarar aquest dijous a les 12.14 hores i ha afectatFins a 30 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris van treballar a la zona.Pel que fa a l'altre incendi, també iniciat a Tivissa, a 2,5 km de distància del primer, a lal'avís es va donar a les 14.23 hores. Segons dades provisionals, l'incendi ha afectat. En aquest cas, fins a 39 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris van treballar per apagar i controlar les flames.Pel que fa a les causes dels focs, segons Agents Rurals en ambdós casos es treballa en la hipòtesi principal d'uncom a causant dels incendis. No obstant això, encara s'estan fent tasques d'investigació en el segon foc, ja que fins avui no s'ha pogut accedir a la zona.El cos recorda que per aquest dissabte es preveu l'activació dela 20 comarques per elevatEs fa una crida a la prudència davant qualsevol activitat en el medi natural que pugui ocasionar un incendi i recorda trucar al 112 en el cas de veure una columna de fum.

