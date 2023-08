Mostra el teu compromís amb Nació.

És el torn de. La plataforma de The Walt Disney Company ha anunciat que llançarà un noua partir del', de manera que s'uneix així a l' estratègia que va estrenar Netflix a finals del 2022 . La plataforma Disney+, però, juga amb avantatge: té el, on ja ha provat durant vuit mesos el pla i ha estat tot un èxit. Ara bé, això no vol dir que a l'Estat funcioni. Per tant, caldrà veure si li passarà el mateix que a Netflix, que ja no és la plataforma líder i va perdent subscripcions des que va incorporar anuncis.El president de The Walt Disney Company,, ha indicat que l'arribada del nou pla d'anuncis representa la: "Oferirem més opcions, tant als subscriptors com als anunciants". D'altra banda, també ha volgut deixar clar que Disney+ ", atès que ofereix un valor incomparable, sèries que defineixen gèneres televisius i pel·lícules d'èxit en el marc d'una experiència senzilla i fluida". Amb tot, Koeppen es mostra confiat en el llançament del nou pla.D'aquesta manera, Disney+ passarà a oferir: l', amb un cost de; l', de, i la, d'A part del preu, també hi ha. Lespermeten fins a, mentre que. Quant a la qualitat de vídeo, lesofereixen un visionat, i l'. La principal diferència, però, en comparació amb els plans estàndard i prèmium, és que l'eper veure el contingut sense connexió a internet.Els—que ara paguen 8,99 euros al mes—no s'hauran d'amoïnar perquè, que es transformarà automàticament en prèmium. Ara bé, això suposa que—11,99 euros al mes— a partir del primer cicle de facturació, després del 6 de desembre. Tot i això,, sigui l'estàndard o l'estàndard amb anuncis, però hauran d'estar atents quan s'apliqui el canvi.