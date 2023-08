La recerca d'un home que havia marxat a fer snorkel aquest matí i no havia tornat s'ha suspès pel millor dels motius: ha aparegut sa i estalvi a la platja. #Bomberscat ens desactivem i tornem als parcs respectius — Bombers (@bomberscat) August 10, 2023

Ensurt amb final feliç. El noidesprés de capbussar-se al mar per fer snorkel ha aparegut sa i estalvi caminant per la platja al cap d'unes hores. D'aquesta manera, els Bombers han conclòs la recerca d'un noi que aquest dijous a primera hora havia entrat a l'aigua a Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Baix Camp). Els equips d’emergència havien rebut un avís a les 11.06 després que segons han advertit diversos testimonis, el noi havia entrat a l'aigua de bon matí i encara no n'havia sortit.Per fer la recerca, els Bombers hi han desplegat, entre elles unitats subaquàtiques i també mitjans aeris, com un. Prop de les 12.32, però s'ha rebut un nou avís que el noi que buscaven ha aparegut caminant per la platja. El noi ha aparegut "sa i estalvi" i els Bombers han suspès la recerca i s'han desactivat."La recerca d'un home que havia marxat a fer snorkel aquest matí i no havia tornat s'ha suspès pel millor dels motius: ha aparegut", han celebrat en una piulada els Bombers. Inicialment el cos d'emergències ha parlat de la recerca d'unperò posteriorment s'ha constatat que el noi havia entrat a l'aigua per fer

