Drets Socials anuncia 3.000 noves places públiques per a gent gran i persones amb discapacitat

Elcrearà aquest any més de 3.000 noves places públiques. D'aquestes, 2.369 per ai 700 per a. Així ho ha anunciat la conselleria en una nota de premsa enviada aquest dijous. De les places per a gent gran, 1.626 seran ende gent gran; 499 eni 244 en els(SAIAR).L'objectiu, asseguren, és eliminar lesi reduir al màxim les. També, identificar les necessitats d’inversió, establir mecanismes eficaços de col·laboració públic-privada i planificar a mitjà i llarg termini per adaptar els recursos disponibles a una. Les places entraran en funcionament aquest any.Pel que fa a les 2.369 places públiques noves per a la gent gran, per, la decomptarà amb 459 noves places; la de Catalunya Central, 233; la regió social, 617; la, 407; la regió social, 264; la de, 134; la del, 170, i la regió, 85. Durant els propers dies, el Departament concretarà amb cada regió social la distribució de les places.La conselleria indica que les places de residències de gent gran s'assignen segonsi a nivell d'(ABSS) i tenint en consideració el nombre de places residencials públiques sobre el nombre de població de més de 65 anys, la llista d'espera sobre el nombre de dependents majors dei la mitjana de places residencials públiques sobre la població de 65 anys o més a Catalunya.Pel que fa als centres de dia, cada plaça correspon aper mes. Això implica que cada plaça pot estar ocupada perquan la intensitat de la prestació és menor. La mitjana d'hores reals per persona usuària era de 212 el desembre passat, el que significa que aquestes 499 places podrien donar servei a 706 persones usuàries.Les 244 noves places deles distribuiran en un total de divuit centres. En concret, es posaran en marxa, mentre que sis centres passaran de centre de dia a SAIAR i s'que reben finançament públic en sis centres ja existents. S'incrementaran en un 59% les places públiques. Aquest augment suposarà una inversió addicional anual de 1.646.970,00 euros.Els Serveis d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural (SAIAR) atenen persones majors de 65 anys que viuen en l'. S'ubiquen principalment en comarques ambdemogràfica, una taxa d'envelliment alta, un alt percentatge dei amb dificultats d'obtenir serveis. Els SAIAR faciliten que la gent gran que viu en determinades zones pugui continuar vivint al seu domicili i alhora tinguique requereix: hi ha espais diferenciats en què s'ofereixen serveis assimilables als d'un centre de dia i espais complementaris per tallers a serveis dei a domicili, en funció de les necessitats dels usuaris i les famílies.Per a persones amb discapacitat, el Departament de Drets Socials crearà al voltant de 700 noves places públiques. D'aquestes, més de 500 seran per atendre lesd'aquest any.També es crearan un centenar de places públiques noves en el marc del projecte, que planteja un nou sistema per a persones amb grans necessitats de suport, eni utilitzant, per potenciar la desinstitucionalització. La resta de places s'habilitaran en altres recursos residencials per a persones amb discapacitat.