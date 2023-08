Tallada la ronda del Litoral de Barcelona en sentit Llobregat per un accident

🔴 A la ronda Litoral de Barcelona hi ha aturades entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta ➡ Llobregat per un #accident que talla un carril pic.twitter.com/fKOorNT6tO — Trànsit (@transit) August 10, 2023

Un camió ha despenjat uns cables del túnel de la Via Olímpica

Unal túnel de laha obligat a tallar laen sentitsegons ha informat Betevé. Arran de l'incident, les retencions a la via superen els 6 quilòmetres a l'altura deLes afectacions a la ronda del Litoral han començat després que el sinistre es produís al voltant de les 11:30, com ha informati per ara es desconeix la previsió de reobertura de la via.El motiu del tall de lal'ha provocat un camió formiguer en un túnel. El camió ha arrencat uns cables que penjaven del sostre que han quedat a la via. Alguns vehicles han quedat atrapats al túnel. Laestà fent tasques de rescat i el cos deestà treballant per tornar a fer operativa la via. Mentrestant, han tallat l'de la ronda en sentitEn un primer moment, l'accident ha obligat les autoritats a, però finalment s'han vist obligades a tancar la circulació en tot el sentit. Les retencions a la ronda Litoral s'afegeixen a un matí accidentat a les vies catalanes. A Manresa, un accident greu d'un motorista ha obligat a tallar la C-55 en el seu pas pel barri de Comtals de la ciutat, en sentit Nord.