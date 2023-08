ERC entén que el PSOE ha de presidir la mesa del Congrés però refreda la negociació de la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

Han existit moments enmig de les discretes negociacions del bloc progressista posten què s'ha flirtejat amb la idea que la presidència delno recaigui en el. Han estat veus, les que han posat la possibilitat damunt la taula, que no són a la primera línia política, però amb transcendència. Principalment de l'entorn de Sumar. Finalment, però, s'han esvaït els dubtes i ja es dona per fet que el, just d'aquí a una setmana, es constituiran les Corts i la cambra baixa estarà presidida per un dirigent socialista, que no serà Meritxell Batet , perquè s'ha apartat. Així ho veu també. Aquest dijous la seva número dos a Madrid,, ha defensat que el PSOE presideixi una mesa "progressista". Ara bé, també ha advertit que aquest primer pas no implica que els republicans estiguin immersos ja en la negociació de la investidura del candidat socialistaJordà ha aprofitat aquesta jornada per recollir la seva credencial com a diputada, acompanyada dels també diputats republicans. Ha estat en una atenció als mitjans a les portes del Congrés quan ha explicat que ERC està parlant "directament" amb el PSOE de cara al 17 d'agost i la composició de la mesa. Un aclariment que arriba després que Sumar hagi reivindicat que les converses amb ERC i Junts avancen. Ahir mateix, el secretari general dels juntaires, Jordi Turull, ho va negar. Sigui com sigui, Jordà ha explicat que fruit de les converses, tot apunta que ERC podrà teniral Congrés perquè així ho concedirà el PSOE.La diputada republicana, que és una de les principals responsables de les negociacions entre ERC i el PSOE , també ha deixat ben clar que, encara que s'estiguin portant a terme negociacions sobre la constitució de les Corts, en cap cas s'ha obert la negociació de la investidura de Sánchez. Com ja va dir la setmana passada la secretària general dels republicans, Marta Rovira , Jordà ha reivindicat que els vots d'ERC no es poden donar per fets: "No seran gratis".Més enllà del minut i resultat de les negociacions, Jordà ha fet referència a l'últim moviment en la plana judicial, la decisió de la, aprofitant la majoria conservadora, de tombar els recursos d'empara dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín . Per la dirigent d'ERC aquest moviment és una "vergonya de primer ordre".Però no opina així només ERC i Junts. També s'ha encetat una pugna dins del mateix Constitucional. En la decisió l'única magistrada progressista present en la primera quinzena del mes d'agost, Laura Díez, ja va emetre un vot particular. I avui la jutgessa del TCha admès que és "inusual" el rebuig de la sala de vacances, i ha explicat que normalment aquest òrgan que funciona a l'estiu no resol "pràcticament res" i molt menys afers de "transcendència". Així, ha defensat en una entrevista a la Ser que el "més raonable" hagués estat valorar el recurs en el ple, com s'ha fet tradicionalment des del 2017 amb tots els temes relacionats amb el procés català. De moment, la Fiscalia ja ha mogut fitxa per intentar forçar que la decisió vagi al ple.