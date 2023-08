​Els embassaments, en el pitjor nivell de tota la sequera

Descens sostingut des de l'1 de juliol

Unhan tornat a posar la sequera a l'agenda informativa. A banda de la declaració d'emergència a 24 municipis , elsperden aigua de manera accelerada. La manca de pluges, la calor i l'increment de consum vinculat a l'estiu han provocat que hagin, fet que suposa lesde la sequera.Les pluges a la primavera van començar a partir de l'1 de maig, però les reserves no es van començar a recuperar fins vint dies després. Concretament, elamb un. A partir d'aquell moment, amb unes precipitacions cada vegada més generals i abundants, l'increment de l'aigua retinguda als pantans va ser constant fins a arribar al 30,3% el dia 1 de juliol El canvi de mes va suposar un punt d'inflexió. I. Aquest agost, les reserves als embassaments al conjunt de les conques internes són de 25%, el valor més baix d'una sequera que s'allarga fa més de dos anys i mig.Tot apunta que les setmanes vinentsdels embassaments de les conques internes, ja que els pronòstics a mitjà termini que indicaven un agost relativament humit, han anat variant cap a un. D'aquesta manera, caldrà confiar que les precipitacions tornin a la tardor, una de les estacions tradicionalment més humides.Des de l'-que acaba de declarar l'escenari més greu per sequera a l'aqüífer Muga-Fluvià i a l'embassament de Riudecanyes- es manté que a les zones més poblades del país, entre les quals la regió metropolitana de Barcelona, no tindran més restriccions abans del novembre o desembre . Tot plegat, evidentment, si es compleix el pitjor escenari d'una tardor sense pluges significatives.