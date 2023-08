Cinc consells per no pagar més per l'equipatge de mà

Avui dia ja gairebé no queden companyes que no facin pagar per l'equipatge de mà, especialment les aerolínies low cost. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta pràctica en certs casos es pot considerar una infracció greu i, per tant, pot implicar sancions. De fet, aquest mes el Ministeri de Consum ja ha obert els primers expedients sancionadors a diverses línies aèries de baix cost pel cobrament de suplements per l'equipatge de mà de cabina. Per això, organitzacions de defensa dels drets dels passatgers donen una sèrie de consells per evitar pagaments extra pel que fa a equipatge de mà.





1. Llegir sempre les condicions d'equipatge

La primera recomanació és llegir sempre bé i atentament les assignacions i les condicions d'equipatge, incloent-hi les de les tarifes especials. Cada aerolínia té unes normes sobre l'equipatge i els passatgers gairebé mai se les llegeixen, cosa que pot portar a sorpreses i costos extra d'última hora. Per tant, és important seguir les polítiques de cada companyia, tot i que entitats com ara l'OCU ja estudien què cal fer davant certs cobraments abusius.

2. Triar bé la mida de la maleta

Malgrat que gairebé tothom sap quines són les mides de les maletes que es poden pujar a l'avió, avui dia encara es veuen casos en què les aerolínies deneguen als passatgers entrar l'equipatge a la cabina. De retruc, això implica un cobrament extra per no complir amb els requisits de la companyia. Per això, l'OCU recorda que la mida permesa és de 55x35x20 cm, rodes, anses i butxaques incloses. Ara bé, també cal tenir en compte que pot variar en funció de l'aerolínia.



3. Pesar l'equipatge abans de pujar a l'avió

Normalment, només es pesa l'equipatge que es factura, però de vegades pot passar que les companyies també pesin el que va a la cabina si viatges amb una maleta grossa i una de petita. D'aquesta manera, cal fer atenció al pes permès per cada companyia. La majoria d'aerolínies admeten maletes de mà de fins a 10 kg, però n'hi ha que han posat al límit als 8 o 7 kg. Amb tot, no hem d'oblidar que la mateixa maleta ja pot arribar a pesar uns tres quilograms sense res a dins.

4. Etiquetar l'equipatge

Així com ens assegurem de tancar bé la maleta, sigui amb un cadenat o els mètodes de seguretat que ja hi venen incorporats, també és important posar-hi una etiqueta amb les dades personals, com ara el nom, el número de telèfon i el domicili. Prendre aquesta mesura evitarà que hagis de fer pagaments innecessaris en cas de pèrdua o robatori de l'equipatge.



5. Informar l'aerolínia sobre problemes amb l'equipatge

Les organitzacions recorden que, en cas que l', el passatger téa la finestreta de la companyia abans d'abandonar l'aeroport i

Altres notícies que et poden interessar