Detenen una mare per deixar sola a casa la filla de quatre anys i anar d'aniversari

Unaes va quedarquan la seva mare va decidir marxar a celebrar l'aniversari amb la seva parella. Els fets han passat a Elx (Alacant) i la dona, de 34 anys ha acabatTot va passar dissabte a la matinada quan la nena de quatre anysdes del balcó d'una tercera planta. Els, alertats per la situació, van avisar la policia i van anticipar-los quela menor.En arribar al pis, les patrulles van sentir els crits de socors de la nena: "Ajuda, si us plau, estic sola,i la meva mare no és a casa". Els agents van entrar al domicili a socórrer la petita.Tot seguit va aparèixer la mare que segons la policia va donari es va contradir amb la seva parella. Finalment, però, tots dos van admetre que la van deixar sola dormint per anar a celebrar l'aniversari.La dona van detenir-la per untemporal de menor i la nena l'han traslladat a una Alacant, ja que ni la mare ni cap altra persona de l'esfera familiar presentaven garanties de cuidar-la.

