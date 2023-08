Robatori frustrat a Reus quan un dels lladres es precipita des d'un sisè pis

Ensurt el que han patit diversos veïns d'un bloc deaquesta passada matinada. Tres lladres hanen diversos habitatges però un accident els ha frustrat el botí.Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de quatre de la matinada quan dos nois i una noia han entrat en el primer pis de l'edificiL'objectiu era moure's pel cel obert i robar el màxim d'habitatges possibles.Segons diversos testimonis, els veïns han avisat la policia en adonar-se que hi havia tres individus rondant per l'edifici. Quan han arribat la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, els lladres han començatde la policia però un d'ells ha relliscat i s'haEls agents de policia hanels altres dos lladres mentre el tercer ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat haver caigut des de tanta altura, estava conscient i només s'ha fet unEls mesos d'estiu és quan els lladres aprofiten per entrar en habitatges quan marxem de vacances. És per això que des dels cossos policials donen alguns consells per evitar que entrin a robar quan no hi som.

