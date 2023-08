Bilkideen gehiengo zabalak Nafarroako Mahaiaren irakurketa politikoarekin bat egin du Chiviteren inbestidura abstentzioaren bidez ahalbidetzearen alde eginez.



✅ % 82,7

✖️ % 12,7



👏 Mila esker galdeketan parte hartu duten ehunka bilkideei! pic.twitter.com/SP9MhKxqcq — EH Bildu Nafarroa (@EHBilduNafarroa) August 10, 2023

La militància de la formacióha avalat que els seus membres s'abstinguin per facilitar així la investidura de la socialistai així es converteixi en presidenta de Navarra. Aquest dijous al matí s'han fet públics els resultats de la consulta realitzada a la militància abertzale.a l'abstenció plantejada per la direcció contra un 12,7% que s'ha mostrat en contra. La resta han decidit no mullar-se.per la qual es planteja facilitar la investidura de Chivite a través de l'abstenció", ha assenyalat EH Bildu en un missatge a Twitter.

