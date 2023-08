La trampa de les cerveses amb llimona: l'OCU avisa que no són el que semblen

#Alimentación La presencia de limón rara vez alcanza el 5%: las tipo Shandy solo llevan aroma a limón; las Radler, el contenido varía entre 0,4% y el 5%

A l'estiu, amb la calor, el consum de cerveses augmenta, sobretot el de les. És una opció per als consumidors no habituals d'aquesta beguda alcohòlica o que simplement no els acaba de fer el pes. Malgrat que aun mateix, amb cervesa i llimonada, moltes marques ja la venen preparada en ampolles i llaunes, com ara les famoses Shandy i Radler. L', però, adverteix que aquests productes "no són el que semblen" i que cal mirar bé els ingredients que porten.L'organisme ha pogut comprovar al seu últim estudi que aquesta mena de cerveses "i que". Així doncs, experts detallen que el suc de llimona o el refresc de llimona —depenent de la marca— que en principi porten aquests productes realment és "" que no té res a veure amb la llimona.En concret, l'OCU destaca que lani tan sols està feta amb llimona, sinó que està elaborada amb aromes. D'altra banda, entre les que tenen una quantitat mínima de suc hi ha la, amb un 0,5%. I, per contra, les que més en contenen són lai la, amb un 5%, tot i que continua sent un percentatge força baix.En aquest sentit, molta gent es pensa que aquesta classe de cerveses són molt: "En comparació amb una cervesa tradicional, contenen menys alcohol, però en l'elaboració s'hi inclou la presència de refrescs ensucrats", assenyala l'organigrama.Per si no n'hi hagués prou, a partir de l'estudi també s'ha pogut detectar que, d'una banda, les Radler "tenen, concretament unde mitjana", i de l'altra, que les Shandy "i rebaixen les calories fins a lesper llauna de mitjana, exactament unmenys que una cervesa clàssica".Així doncs, l'OCU conclou que és moltque cerveses amb llimona i que l', sense cap mena de dubte, són les. Amb tot,pot arribar a equivaler a

