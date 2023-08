Un bomber voluntari de Matadepera salva la vida d'un nadó «in extremis»

Com es fa la maniobra d'Heimblich a nadons?

Final feliç per un nadó i la seva família a. Un nadó de nomési la ràpida actuació d'un delsva ser clau per evitar la tragèdia.Els fets van passar aquest dilluns en aquesta població del Vallès Occidental quan uns pares van entrar a laamb el seu nadó en braços. S'estavai no respirava.L'agent de seguretat el va posar cap per avall però va optar perque separa la comissaria policial del parc de Bombers.Allà, Pere Freixa, un dels bombers voluntaris, no va dubtar-ho ni un sol moment i va aplicar-li laFreixa, que fa 27 anys que s'allista al cos de bombers voluntaris, va aconseguir que el nadó expulsés els mocs. Va posar-li els dits per acabar-li de treure els que quedaven però vai això era l'important.Tot seguit, els sanitaris del SEM, quan van arribar van atendre al menor i li van donar l'alta el mateix dia.Ennuagar-se per algun aliment, objecte o simplement mocs pot tenir un desenllaç fatal. Aquests tipus d'ofegaments es poden evitar si es coneixen les maniobres deEn els adults, la maniobra d'Heimblich es fa dempeus. Una persona es col·loca darrere de la que s'està ofegant i amb el puny tancatde la persona, just per sota de les costelles.L'objectiu ésdels pulmons i, com a conseqüència, forçar que l'objecte que està obstruint les vies respiratòries, surti expulsat.Si s'està sol, es pot buscar algun objecte que pugui ajudar-nos a expulsar allò que ens obstrueix les vies respiratòries com per exemple l'esquena d'una cadira.Però què passa amb els nens i, sobretot, amb els nadons? Amb elsaquesta maniobra implica posar el nadóAmb una mà s'aguanta el cap per la mandíbula i amb l'altra, amb el palmell de la mà obert, cal donarde nadó per facilitar-li que expulsi l'objecte que l'està ofegant.Igualment, cal trucar al 112 perquè els serveis sanitaris vinguin el més ràpid possible per atendre l'infant.

