) avisa que. En un comunicat, l'organisme de les Nacions Unides eleva el risc del llinatge del virus detectat al febrer i el qualifica de variant d'interès. Eris té, principalment a la Xina, on hi ha el 30,6% de les seqüències EG.5 –el nom científic de la variant–. Els altres països amb menys de 100 seqüències són els Estats Units (18,4%), Corea del Sud (14,1%), Japó (11,1%) i el Canadà (5,3%).amb 107 seqüències, un 1,5%.¡Segons els registres de l'OMS, hi ha hagut un "augment constant" de la proporció reportada sobre el total de casos de Coronavirus . Així, del 17 al 23 de juliol, la prevalença global va ser del 17,4%,(7,6%). D'acord amb l'evidència disponible, l'OMS ha decretat que el risc per a la salut pública que suposa s'avalua com a baix a escala global, alineant-se amb les altres variants d'interès que circulen actualment."Tot i que EG.5 ha mostrat una major prevalença, avantatge de creixement i propietats d'escapament immunitari,", ha indicat l'organisme internacional, que també ha afegit que no hi ha "cap associació" entre l'augment de les hospitalitzacions al Japó i a Corea del Sud i la variant. Tanmateix, ha reblat l'entitat dirigida per, a causa del seu avantatge de creixement i de les característiques d'escapament immunitari, "pot provocar un augment de la incidència de casos io fins i tot mundialment".Per aquest motiu, l'OMS i el Grup tècnic assessor sobre l'evolució SAR S-CoV-2 continuen recomanant que els estats membres prioritzinper abordar millor les incerteses relacionades amb la fugida d'anticossos i la gravetat de la variant Eris. EG-5 porta una mutació addicional F456L en la proteïna espiga en comparació amb les subvariants de les quals procedeix (XBB.1.9.2 i XBB.1.5).

