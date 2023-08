Un animal amb característiques peculiars

L'alcalde d'Amposta,, ha compartit a les seves xarxes socials la inesperada visita d'una la vora del Racó del Riu a la zona del Castell d'. L'animal estavai amb la col·laboració delsi del veïnat d'Amposta ha estatHan estat, precisament, els mateixos habitants de la zona els qui han alertat les autoritats de la presència de l'animal, sorpresos per la inusual visita.El teixó és una, fàcilment identificable per les bandes fosques que té al cap. El seu nom científic, Meles meles, li ve de la seva afició a la mel i a les abelles. A més a més, és difícil de veure, ja que surt a la nit. Altres curiositats de l'animal és que és omnívor,, entre d'altres.També és un excavador de primera, cava amb les potes del davant i expulsa la terra amb les del darrere., tolera dins el seu cau teixons d’altres famílies i algun altre animal. Els teixons, o grups familiars, de fins a una dotzena d’individus que ocupen una teixonera, que pot ser molt gran, amb múltiples entrades i diversos túnels i cambres. La vida a la teixonera està regida perque tenen l’objectiu de garantir la continuïtat del clan: tots els seus membres defensen junts el territori per maximitzar la força, però, en canvi, surten a menjar en solitari per aprofitar tots els recursos, i només una parella dominant es reprodueix evitant, així, excessos de població en una mateixa zona.