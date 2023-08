L'espectacular medusa invasora de mig metre torna al Delta de l'Ebre

L'espectacular, amb nom científic, ha tornat a aparèixer a les aigües deli a més a més en quantitats nombroses, afavorida pels corrents càlids marines d'aquest estiu. Es tracta d'unaal Mediterrani nadiua dels oceansque s'ha anat escampant per molts mars del món, entre ells el Mediterrani, i que l'any 2010 va serTot i el seu aspecte, entre amenaçador per la seva mida -pot arribar a superar el-, però alhora gairebé hipnòtic pels seus moviments pausats i la seva bellesa, no és una espècie massa urticant i, per tant,per als humans, per bé que tampoc resulta massa estimulant banyar-s'hi a prop. En els últims dies se n'estan veient nombrosos exemplars en algunes zones del Delta, entre elles en àrees de la badia delsSegons diversos tècnics experts en la matèria de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (), "no és habitual veure exemplars d'aquesta espècie als Alfacs, on enguany se n'estan observant molts, tot i que per exemple no tants com el 2012, quan hi va haver una proliferació molt gran". Entre els factors que han pogut propiciar la seva presència ", que fa que es puguin apropar a la costa més del que és habitual", apunten els especialistes.La medusa de punts blancss'alimenta de zooplàncton i si prolifera molt pot ser unperquè competeixen per l'aliment. Per contra, més enllà de les tortugues marines, elles no tenen massa predadors. Si es donen les condicions idònies, poden tenir unai és aleshores quan es poden donar grans proliferacions com ara fa 11 anys.

Altres notícies que et poden interessar