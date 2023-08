Programa de concerts de les Festes de Gràcia 2023

Falten pocs dies perquè els carrers de Gràcia es tornin a guarnir en el marc de la festa Major del barri. A banda del concurs de carrers engalanats la celebració també destaca per la gran programació de concerts disgregats per diferents racons de la vila. Les activitats de música en directe es faran des del dimarts 15 d'agost al dilluns 21 d'agost per enlluernar els vespres i nits de la festa major.



Les actuacions estan farcides de talent amb gèneres com la rumba, el pop, el rock i la música electrònica en una de les atraccions pels visitants de la festa que també inclourà activitats, gegants, castellers organitzades pels veïns de la vila. Enguany, els carrers estaran tallats des de les 17 hores i no a les 21 hores com en altres anys.

Dimarts 15 d'agost

Sebastián Reyes y los Rumberos del Miércoles (22.00 h, carrer Mozart)

Tori Sparks (22.00 h, plaça del Nord)

Los Exposito (23.00 h, Ciudad Real)

Arrels de Gràcia (23.00 h, Verdi del Mig)

Ricardo Tarragona Junior, Miguel de la Fina i Meji; rumba (23.00 h, plaça del Poble Gitano)

Zapatillas tribut a El Canto del Loco (00.00 h, carrer Perla)

Dimecres 16 d'agost

Havaneres en femení amb Neus Mar (19:00, carrer Fraternitat de Dalt)

amb Neus Mar (19:00, carrer Fraternitat de Dalt) Los Victrolas blues (21.30 h, passeig de Sant Joan)

(21.30 h, passeig de Sant Joan) Roca Grossa (23.00 h, carrer Fraternitat de Baix)

(23.00 h, carrer Fraternitat de Baix) Pirats del Mar (23.00 h, carrer Llibertat)

(23.00 h, carrer Llibertat) Outer Space (23:00, travessia Sant Antoni)

Dijous 17 d'agost

Miquel del Roig (21.00 h, plaça del Poble Gitano)

(21.00 h, plaça del Poble Gitano) Xell-Lasheras (23.00 h, Carrer Berga)

(23.00 h, Carrer Berga) DJ Chuli (23.00 h, plaça del Poble Gitano)

(23.00 h, plaça del Poble Gitano) DJ Xavi (23.00 h, carrer Verdi del Mig)

(23.00 h, carrer Verdi del Mig) La Gozadera BCN i Boogalizer (23.00 h, plaça Rovira i Trias)

i (23.00 h, plaça Rovira i Trias) Lírica de Trobadors (00.00 h, carrer Perla)

Divendres 18 d'agost

Georgina Rubio (19.00 h, carrer Lluís Vives)

(19.00 h, carrer Lluís Vives) Renaldo & Clara (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) Llum (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) Balma (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) Ruïnosa y las Strippers de Rahola (23.00 h, carrer Mozart)

y las Strippers de Rahola (23.00 h, carrer Mozart) ErrorFest! (23.00 h, plaça Rovira i Trias)

(23.00 h, plaça Rovira i Trias) Son de Rosas —tribut a La Oreja de van Gogh (00.30 h, carrer Perla)

—tribut a La Oreja de van Gogh (00.30 h, carrer Perla) PD Zitas (00.00 h, carrer Progrés)

(00.00 h, carrer Progrés) Les Que Faltaband (01.30 h, Vila de Gràcia)

Dissabte 19 d'agost

Enriquez (20.00 h, placeta Sant Miquel)

(20.00 h, placeta Sant Miquel) Neisha (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) Pantocrator (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) DJ Coco (20:00, Jardins de la sedeta)

(20:00, Jardins de la sedeta) PD Misa (22.00 h, carrer Tordera)

(22.00 h, carrer Tordera) Alma de Boquerón (22.00 h, plaça del Nord)

(22.00 h, plaça del Nord) Arrels Trio (23.00 h, carrer Llibertat)

(23.00 h, carrer Llibertat) Peret Reyes i Yumitus del Pichón (23.00 h, plaça del Poble Gitano

i (23.00 h, plaça del Poble Gitano Sabor de Gràcia (23.30 h, carrer Verdi del Mig)

(23.30 h, carrer Verdi del Mig) Al·lèrgiques al Pol·len (23.45 h, plaça de la Vila)

(23.45 h, plaça de la Vila) DJ Miqui Puig (01.00 h, travessia de Sant Antoni)

(01.00 h, travessia de Sant Antoni) Pepet i Marieta (01.45 h, plaça de la Vila)

(01.45 h, plaça de la Vila) DJ Felinae (02.00 h, carrer Perla)

Diumenge 20 d'agost

Tardeo i DJ Travessierus (17:00, travessia Sant Antoni)

i (17:00, travessia Sant Antoni) Ciutat de Terrassa (19.00 h, plaça Rovira i Trias)

(19.00 h, plaça Rovira i Trias) Havaname (19.30 h, carrer Lluís Vives)

(19.30 h, carrer Lluís Vives) Evil Maracas (20.30 h, carrer Llibertat)

(20.30 h, carrer Llibertat) PD Filomena (21:00, carrer Jesús)

(21:00, carrer Jesús) Atzavares (23:00, plaça de la Vila)

(23:00, plaça de la Vila) The Healers (23:00 h, plaça Rovira i Trias)

Dilluns 21 d'agost

Ballada de Swing (18:00, plaça del Nord)

(18:00, plaça del Nord) Sacramento s + Touch + DJ Nacho Ruiz (22:00, carrer Mozart)

s + + (22:00, carrer Mozart) Solimar (23:00, carrer Joan Blanques)

(23:00, carrer Joan Blanques) Perrobomba — Tancament de festes amb Carla Valenti i La Lvcha (carrer Perill)

— Tancament de festes amb Carla Valenti i La Lvcha (carrer Perill) Jennifer Lynn Parnall — Concert de fi de festa (0:00 h, carrer Joan Blanques)

El primer dia de les festes de gràcia hi ha programats una munió de música en directe, sobretot de rumba. Hi destaquen els concerts de Sebastián Reyes y los Rumberos del Miércoles o Arrels de Gràcia, dues propostes de rumba. La majoria de concerts començaran a partir de les 18 hores.Dimecres el relleu de la rumba l'agafaran les havaneres amb propostes com la de la Roca Grossa, Pirats del Mar i les propostes de grups de Barcelona com Outer Space. Alguna de les cantades d'havaneres fins i tot tindrà rom cremat, on destaca les Havaneres en femení amb la presència de la Neus Mar.El tercer dia de les festes de gràcia tindrà actuacions de grans cantautors del panorama català com Miquel del Roig, el format enfocat al rap de la Lírica de Trobadors i les sessions on es punxarà salsa, un dels tipus de balls que més ha crescut els darrers anys a la vila, amb DJ Chuli i els ritmes llatins de La Gozadera BCN i Boogalizer.La festa de gràcia s'han convertit en les més populars de Barcelona a l'estiu. Per tant, la presència de propostes alternatives al programa de la Comissió de Festes de Gràcia també s'han multiplicat. Una de les més populars és la iniciativa de l'Heliogàbal, un bar i sala de concerts, que fa coincidir el seu final de temporada amb les festes. Dins del marc Festigàbal hi actuaran grups com Renaldo & Clara, o Llum.Dissabte 19 d'agost s'espera que sigui un dels dies amb més afluència de visitants a la vila. La nit tindrà artistes de diferents escenes: des de la proposta de combinar reggaeton amb poemes de Joan Salvat Papasseit de Neisha a la sessió de DJ Coco passant per un dels grups graciencs amb més volada com és el pop d'Al·lèrgiques al Pol·len. La festa s'allargarà fins a les dues de la matinada amb el tecno de DJ Felinae.La festa de gràcia també tindrà espais de tarda per acolorir la resta d'activitats. A les 17:00 hi haurà un "Tardeo" amb actuacions i el DJ Travessierus precisament a la travessia Sant Antoni. Una de les opcions per seguir la festa serà al carrer Jesús amb PD Filomena a partir de les 21 i a la nit, la plaça de la Vila tindrà lloc el concert d'Atzavara.L'últim dia es tancarà amb una ballada de Swing, els concerts de Sacramento i Solimar. La traca final se celebrarà al carrer perill amb l'actuació de Perrobomba acompanyada de Carla Valenti i La Lvcha i al carrer Joan Blanques de la mà de Jennifer Lynn Parnall.