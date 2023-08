El temps d'aquest dijous: la calor s'intensifica i toca sostre a Ponent i l'Ebre

Estem a les portes d'un nou pic de calor que, inicialment, afectarà les comarques de l'oest (amb valors que arribaran als 43 °C a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre), mentre que divendres baixarà en aquests sectors, però pujarà a la resta de Catalunya. pic.twitter.com/BN6EHqnczh — Meteocat (@meteocat) August 9, 2023

Un dels dies més càlids de l'estiu a la muntanya

Catalunya és a les portes d'un, que inicialment afectarà les comarques de l'oest del país amb valors que arribaran, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () alsa punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquest dijous la calor s'intensificarà arreu del territori, però ja començarà a tocar sostre aDe fet, aquest mateix dijous, el Meteocat ha emès una alerta per lesa les quals podem arribar a mig país.ha activat el pla Procicat a totes les demarcacions excepte Barcelona i Girona, i ha demanat als ajuntaments que disposin de llocs frescos o sales amb aire condicionat que s'ofereixin en cas que sigui necessari. A més a més, han instat a fersense suport familiar o sense recursos; aquelles que pateixen malalties cròniques; discapacitats o limitacions de mobilitat i les que hagin de romandre a l’aire lliure.A la muntanya, s'espera viure un dels dies més càlids de l'estiu. Unes temperatures que faran que de cara al cap de setmana la calor i la xafogor encara siguin els aspectes més destacats a l'hora de planificar les activitats de lleure. D'aquesta manera, els registres començaran a anar cap amunt, tot i que a primera hora de dijous encara tindrem valors molt semblants als d'avui.Durant la jornada, tindrem el pas dealts i mitjans que creuaran d'est a oest acompanyats de núvols baixos a determinats punts del sud del país, i amb aquest vent que és ben feble. Tot i això, a la tarda, els núvols podrien créixer en zones del Prepirineu i Pirineu, i deixar. Fins i tot, no es descarta que arribi alguna precipitació de matinada.A banda d'això, no s'espera cap entrada important de vent del nord que pugui fer baixar de manera més evident la temperatura, almenys fins al dia 19 d'agost. Amb l'estabilitat meteorològica d'aquests dies, tampoc s'espera gran onatge a la costa. Aquest fet farà que, després de la baixada rellevant que ha fet dies enrere al Golf de Lleó causada per l'aflorament d'aigües profundes.

