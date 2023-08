Plaga des de la primavera

Part del troc d'un dels pins afectats del Paratge Natural de Poblet. Foto: Neus Bertola / ACN

Lai unaafecta elal Paratge Natural d'Interès Nacional de, a laConca de Barberà. Laha afavorit la proliferació d'uns. Es tracta d'exemplars d'una espècie de pi forana, fet que suposa al mateix temps unai unaper afavorir que l'alzina autòctona recuperi terreny.L'afectació a Poblet és dede les més de 2.000 forestals que té aquest paratge natural, el que representa un 15% del bosc. La previsió és que al setembre, una vegada finalitzi la temporada d'incendis, es comencin a talar els arbres en una primera zona de. Acció Climàtica ha alertat que l'afectació es repeteix en altres boscos de Catalunya com a la Vall d'Aran o a Osona, però amb menys afectació.La directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi d'Acció Climàtica,, ha detallat que l'actuació permetrà frenar l'expansió de la plaga a altres pins, així com regenerar la massa forestal, ja que "a sota d'aquests pins morts hi ha un nombre important d'alzines que podran créixer per seguir mantenint aquest bosc viu".La talada també minvarà el potencial de propagació del foc cas d'incendi forestal . "Com a país no ens podem permetre grans incendis forestals que posin en risc la biodiversitat i les persones", ha apuntat Sanitjas. "S'ha de potenciar una gestió forestal activa que permeti tenir uns boscos sans", ha afegit.La directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet,, ha explicat que van començar a tenir coneixement de la plaga a principis de primavera, quan van veure dos "punts vermells" al bosc. Segons Trullols, amb només tres mesos, la plaga ha afectat gran part de la massa forestal de la varietat de pi pinastre (Pinus pinaster).Aquests arbres procedeixen del nord de l'estat espanyol i el bosc de Poblet es va repoblar amb exemplars de la varietat forana. Són arbres que no estan aclimatats a les altes temperatures i a la manca d'humitat del clima mediterrani que s'ha accentuat a la zona de Poblet durant els últims anys.A diferència d'altres varietats de pins del paratge natural, el pinastre és el que més està patint els efectes deli de la sequera continuada, unes anomalies meteorològiques que també estan augmentant la presència d'insectes perforadors, així com la disminució de la capacitat natural de resposta d'aquests arbres davant certes plagues.Acció Climàtica ha decidit fer la tallada després que, en episodis semblants amb afectacions sobre les pinedes de pi pinyer alo a la, les experiències per evitar la plaga deixant en peu els arbres no afectats no van ser positives i es van haver de tallar posteriorment. La conclusió és que cal tallar els arbres afectats en l'època oportuna segons les diferents espècies de perforadors perquè facin d'arbres esquer, però retirar-los o trossejar-los en el moment oportú per evitar que siguin focus de noves afectacions.