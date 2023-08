Aquest matí a Balsareny (avís 09.56 h) hem fet un rescat de dos cavalls i les seves genets que han caigut dins un canal. Hem treballat amb #GRAE per fer l'extracció amb la unitat de càrrega i els hem deixat a càrrec d'un veterinari.



🚒 5 dotacions

🚁 1 #MAER#bomberscat pic.twitter.com/IChYNwlNMM — Bombers (@bomberscat) August 9, 2023

Elsde la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí a Balsarenyque havien caigut a dins de la, a Balsareny. Els efectius d'emergències han rebut l'avís al voltant de les 10:00 del matí i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions terrestres i un helicòpter.Segons ha informat el mateix cos a través del seu perfil de Twitter aquesta tarda, en el rescat també hi ha treballat el Grup d'Actuacions Especials (), que s'ha encarregat de fer l'extracció dels animals amb unaA hores d'ara, tots dos cavalls s'han quedat a càrrec d'unque els farà una revisió mèdica per revisar que el seu estat de salut és el correcte i fruit d'aquest petit accident no han tingut cap complicació.

Altres notícies que et poden interessar