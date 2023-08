Feijóo es presentarà a la investidura si l'hi encomana Felip VI

Mostra el teu compromís amb Nació.

La secretària general del PP,, ha tornat a defensar que el líder del partit,, es presenti a la investidura per ser president del govern espanyol. "Els únics països on no es reconeix a qui guanya són aquells en què les eleccions no són transparents", ha raonat la conservadora. En aquest sentit, ha insistit que els populars compliran amb la sevael rei espanyol,al candidat guanyador de les eleccions,Durant una roda de premsa aquest dimecres, Gamarra ha subratllat que el PP ha de poder "tirar endavant" la investidura, ja que és l'únic partit que a hores d'ara compta amb més de 170 suports. "La disponibilitat a afrontar aquesta investidura i assumir aquesta responsabilitat de les urnes, ja la vam manifestar durant la nit electoral", ha detallat Gamarra, que ha explicat als mitjans de comunicació que en els últims dies s'han produïten aquesta línia, com ara el fet que Vox hagi expressat el seu compromís de no posar cap mena de condició a Feijóo per facilitar un hipotètic govern popular. Alhora, Gamarra també ha reivindicat quea la cambra baixa, de cara a la constitució de les Corts del pròxim 17 d'agost. La secretària general ha destacat queper abordar "l'agenda" del territori i avançar en un possible suport de la seva representant al Congrés.