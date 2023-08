Mata d'un tret una nena de nou anys davant del pare als Estats Units

El relat dels testimonis

Una de les ciutats més importants dels Estats Units ha presenciat aquest dimarts elen un parc de la localitat. La menor era passejant amb un patinet per l'indret, situat tot just davant de casa seva, sota l'atenta mirada del seu pare, quan un home s'ha dirigit cap a ella i l'ha disparat directament al cap. S'ha fet ressò dels fets la CNN, que també ha explicat queen qüestió -Michael Goodman, de 43 anys-. Ara, les autoritats investiguen els fets com un[noticiadiari]2/261255[noticiadiari]Segons han explicat diversosque han presenciat l'ocorregut, el pare era xerrant amb uns amics i la petita es dirigia amb el seu patinet a comprar un gelat en el típic camió de venda ambulant nord-americà. Un cop la nena va haver comprat el gelat, marxava cap a casa i estava a punt d'entrar quani s'hi ha aproximat.El progenitor, els seus amics i altres testimonis han vist com el veí s'acostava cada cop més a la menor, però només han tingut temps de cridar: "Què fas!". Mentre el pare corria cap a la nena, l'atacant ja l'havia disparat. Ell, però, no s'ha aturat i ha aconseguit enxampar l'assassí de la seva filla. S'hi ha llençat a sobre i, durant l'estira-i-arronsa,, tal com han recollit els documents policials.[noticiadiari]2/261032[noticiadiari]La nena ha estat traslladada a un centre mèdic proper on, malgrat tots els esforços, els serveis sanitaris no han pogut fer res més que confirmar la seva mort. Per la seva banda,

