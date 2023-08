Així és el bitllet de zero euros reconegut pel Banc Central Europeu

Es pot comprar amb el bitllet de zero euros?

Pagar amb un bitllet de zero euros. És una de les paradoxes imaginatives més recurrents en el món de l'economia. Associem els diners a un valor, però no a què precisament no en tingui cap. Aquest exercici teòric ara s'ha convertit en realitat. Els bitllets de zero euros existeixen i a més estan reconeguts pel Banc Central Europeu, per molt inversemblant que sembli. Tots els bitllets estan impresos amb les mesures de seguretat que confirmen la seva autenticitat. Tenen des de la marca d'aigua, l'holograma, les tires de coure a un número de sèrie individual. L'origen d'aquesta divisa és a Kiel, Alemanya. El 2017, l'oficina de turisme de la ciutat va començar a vendre-ls com a souvenir. El Banc Central Europeu ho va veure amb bons i ulls i va donar el vistiplau per poder emetre 5000 bitllets. L'oficina de turisme va fixar un preu i es van vendre tots en només un dia. L'èxit va provocar que es fessin noves tongades dels bitllets. La raresa del souvenir ha fet que els col·leccionistes s'hagin aficionat al bitllet de zero euros. Hi ha diverses edicions de l'objecte que repassen diversos esdeveniments històrics de la ciutat de Kiel. Des de l'aixecament militar a la nau Gorch Fock. Tot i això, el valor per fer-hi compres és de zero euros, per tant no es pot fer servir com a moneda d'intercanvi.