Portbou no recuperarà la connexió amb fibra òptica almenys fins dilluns que ve

Les conseqüències desegueixen notant-se a la zona de l'Alt Empordà. Telefònica no preveu que es pugui recuperar la connexió a la xarxa deAixí ho ha comunicat la companyia a l'Ajuntament, que està pressionant perquè els ofereixin una solució "provisional".L'alcalde,, diu que hi ha establiments que tenen els sistemes de pagament adaptats però d'altres no i que el caixer no funciona. En paral·lel,deafectada per les flames que van calcinar 573 hectàrees entre els dos termes municipals.L'Ajuntament de Portbou, a més, ha posat a disposició de les persones i negocis afectats per l'incendi un servei d'assessorament per fer reclamacions en les assegurances i aquest dimecres es reunirà amb els establiments.i els Agents Rurals continuen treballant per determinar-ne les causes. De moment, tenen acotat el perímetre exacte on va començar.