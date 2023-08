Troben restes del convent de Sant Francesc i de la muralla moderna a les obres de la Rambla de Barcelona

Així han trobat les restes Foto: Hugo Fernández

Ruïnes trobades en els treballs realitzats en les Rambles Foto: Hugo Fernández

en una de les obres més importants que s'estan produint ara mateix a. Eli restes de la muralla moderna a les excavacions de reurbanització de la Rambla. Les obres es van iniciar l'octubre del 2022 i es preveu que finalitzin a la primavera de 2024. Aquesta àrea té un alt interès històric i arqueològic perquè formava part de la ciutat des de la primera ocupació prehistòrica.La intervenció duta a terme al primer tram de la Ramblarelacionades amb els jardins i espais de conreu del convent, que va estar en funcionament entre el segle XIII i el XIX, com ara una antiga sínia de pedra que abastia d’aigua subterrània les instal·lacions.També s’han catalogat restes del Semibaluard de Drassanes, una construcció defensiva de la muralla moderna construïda a finals del segle XVIII, i s’han localitzat nombroses restes al voltant de l’edifici de les Drassanes. "Ha estat una sorpresa a mitges perquè ja hi havia nombrosa documentació",que ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona disposa de plànols de l'exèrcit de la zona i de la primera remodelació de la Rambla.En aquest sentit, l'arqueòleg en cap ha explicat que, pel pas dels anys,"És un jaciment molt gran, són tres hectàrees i mitja i s'està excavant per zones", ha indicat Carbonell, que ha assenyalat que tambéde finals del segle XVIII al mur de tancament de Drassanes., ha destacat. Per la seva banda, l'arqueòlegdel Servei d'Arqueologia de Barcelona, ha explicat que un percentatge molt elevat de les troballes es conserva in situ, és a dir, es documenta i es torna a tapar.s'han d'eliminar o desmuntar parcialment", ha dit Maese, que ha afegit que en aquest tram de la Rambla hi van unes pilones de seguretat que s'han d'instal·lar en un lloc exacte. "Aquí es desmuntaran les restes després de ser catalogades; és un tant per cent molt petit, la majoria es tapa", ha aclarit.El procediment que segueix el Servei d'Arqueologia de Barcelonaque són recobertes amb sauló i terra, de manera que qualsevol intervenció posterior en tingui en compte la localització i l'estat. Abans de ser destruïdes,ha d'autoritzar que es desmuntin aquests elements, ja que alguns són "molt singulars", ha recalcat Maese.