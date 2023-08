La sequera, possible hipòtesi del mal estat de la palmera que va matar una noia al Raval

L'últim adeu a la Samira

La sequera com a responsable indirecte de la mort de la Samira, una noia de 20 anys a qui li va caure una palmera al Raval. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballa l', segons ha explicat aquest dimecres el cap de gestió de l'arbrat de Parcs i Jardins,. Tot i això, encara falta saber les conclusions finals de l'informe encarregat i l'anàlisi de laEl motiu s'ha revelat des de laen el marc de la revisió de centenars de palmeres datileres que els tècnics de l'Ajuntament estan fent des d'aquest dilluns en resposta a la mort de la Samira. Elshan pujat a la palmera, han revisat l'estat del tronc a base de cops de martell. L'arbre feia un so buit, que precisament s'ha diagnosticat com un cas d'També s'ha fet un test d'oscil·lació, que consisteix a estirar la palmera en diferents direccions.Des que es va fracturar la palmera de ladijous passat, els tècnics de Parcs i Jardins ja han revisat un, de les quals se n'han tallat preventivament vuit. Inicialment, el consistori va dir que se'n revisarien 800, però ara la xifra s'ha elevat fins a. Fins ara, s'han tallat vuit palmeres de manera preventiva.Els arbres i palmeres només es reguen els primers quatre anys des de la seva plantació però arran de la caiguda s'ha decidit regar algunes palmeres preventivament. "La palmera, davant d'un episodi de sequera, pateix", ha dit Guitart, que ha explicat que per les condicions les palmeres pateixen més que la resta d'arbres. Tanmateix, no ha descartat que es puguin regar altres espècies si es determina un risc de fractura també per estrès hídric.L'inici de la revisió de les palmeres datileres coincideix amb eque amics i familiars faran aquest dimecres al migdia a la, la noia de 20 anys morta per la caiguda d'una palmera al barri del Raval dijous passat. L'Ajuntament de Barcelona es farà càrrec de lesde la Samira mentreDes de la setmana passada, hi ha obert unper fer seguiment de totes les actuacions vinculades al cas així com demanar un informe independent per analitzar les, atès que cap dels factors de risc de la palmera del Raval va ser "determinant" perquè caigués, segons l'informe preliminar fet d'urgència.

Altres notícies que et poden interessar