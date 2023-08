Jutges conservadors del TC aprofiten la seva majoria en ple estiu per tombar el recurs de Puigdemont

Mostra el teu compromís amb Nació.

La sala de vacances del, que assumeix qüestions urgents durant el mes d'agost en període estival, ha tombat elspresentats per l'expresidenti l'exconsellercontra el seu processament per malversació agreujada i desobediència. La decisió s'ha pres per dos vots a un, sense esperar al ple, gràcies a dos magistrats conservadors que han aprofitat la seva majoria en ple estiu:-de l'òrbita del PP i sempre posicionada contra el procés- i. La progressistaha votat en contra.El jutge instructor del procés al Suprem, el magistrat, va ordenar la detenció dels dos eurodiputats dei va acordar processar-los pels dos delictes de desobediència i malversació agreujada en el marc de la revisió que va efectuar després de l'entrada en vigor de la reforma del codi penal , pactada entre el PSOE i ERC, i que va suposar la derogació del delicte depel qual s'investigava Puigdemont en un inici.El passat mes de juny, la sala d'apel·lació del Suprem va confirmar la decisió de Llarena quan va desestimar els arguments de les defenses, que demanaven anul·lar el processament, i van confirmar que estan processats pels delictes sense cap delsque contempla el nou codi penal. Això pot comportar penes de fins a 12 anys de presó.La decisió del TC es produeix en un moment polític delicat, en plena negociació del PSOE per la investidura de Pedro Sánchez amb ERC i Junts. Precisament avui mateix hi ha hagut una enganxada entre dos dels protagonistes de la negociació: Sumar i Junts. Mentre que el portaveu dels primers, Ernest Urtasun, ha assegurat que les converses "avancen de forma positiva", el secretari general dels juntaires, Jordi Turull, ho ha desmentit