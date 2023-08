Alerta per calor intensa a pràcticament tot el país: es poden arribar als 43 graus

Protecció Civil ha activat el pla Procicat a totes les demarcacions excepte a Barcelona i Girona per una previsió de calor intensa a moltes zones del país. En concret,les previsions assenyalen la. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill de calor molt intensa (escala de 5 sobre 6) per aquestes tres comarques:L'avís per calor delha començat aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Les comarques del Pirineu i l'Aran centren l'avís per calor aquest dimecres; dijous,i divendres la preocupació es desplaçarà a les comarques de Barcelona i Girona.

