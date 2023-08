​Catalunya ha de triplicar en dos anys els punts de recàrrega elèctrica

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

La patronal de fabricants d'automòbils Anfac avisa que Catalunya té dos anys pers. La infraestructura té, el dia d'avui,que s'haurien d'elevar fins als5. Tal com ressalta Anfac, disposar d'aquesta xarxa és necessari per complir amb elsDe fet, recorda que el 2030 s'han dei del 55% en vehicles comercials lleugers. De cara al 2035, l'objectiu contempla una reducció del 100% de les emissions. A escala estatal, es recomana passar dels 70.000 punts contemplats per enguany a 120.000 el 2025."Els objectius establerts per lano es compleixen només amb l´esforç del sector, sinó que necessiten un gran esforç per part de la resta dels actors. En matèria de desplegament és imprescindible el compromís del Govern i de les comunitats i ens locals per a implantar al territori la infraestructura necessària", destaca el director general de la patronal,. “El desenvolupament d'infraestructures de recàrrega d'accés públic és essencial per al desplegament del vehicle electrificat, i aquí hi ha molt per avançar”, conclou.