El cantant Tory Lanez, condemnat a deu anys de presó per disparar als peus de Megan Thee Stallion

Un dels cantants més famosos del panorama urbà dels Estats Units ingressarà a presó., molt conegut pels seus èxits en els gèneres del hip-hop o el R&B, ha estat condemnat a deu anys de presó per un jutge de Los Angeles per haver disparat als peus de la també exitosa cantantTots dos van protagonitzar un enfrontament el juliol de 2020 (primer estiu de pandèmia) a la sortida d'una festa de casa deLanez va acabar traient una pistola i disparant la cantant, de 28 anys, i la va ferir al peu.El jurat ha sentenciat que Lanez (que el seu nom real és Daystar Peterson) va cometre tres delictes, segons la llei de Califòrnia: assalt amb arma de foc semiautomàtica, dur carregada una arma no registrada al seu vehicle i fer-la servir. Stallion, que va admetre anys més tard que havia amagat l'incident, havia estat víctima de Lanez durant mesos: l'assetjava per com anaven les seves carreres musicals.Segons el relat dels fets, el cantant de 31 anys h, que havia vist com la seva carrera havia caigut en impacte mediàtic i reproduccions. Va disparar "per gelosia" i, tot i que ha acabat demanant disculpes al tribunal, Lanez ha acceptat la seva condemna de manera íntegra.

