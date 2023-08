Sumar assegura que les converses amb ERC i Junts «avancen de forma positiva»

🤝 Las negociaciones de @sumar con ERC y Junts “avanzan de forma positiva”



🎙️ @ernesturtasun, portavoz de la formación: “Permítame que mantenga cierta discreción sobre los detalles”https://t.co/ObY1ZC8mip pic.twitter.com/DHwCLu50E8 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 9, 2023

🗳️ ¿Está @sumar a favor de la amnistía o de un referéndum en Cataluña?



🎙️ Responde @ernesturtasun, portavoz de la formación. pic.twitter.com/kX0ye7AKVz — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 9, 2023

El portaveu de Sumar,ha afirmat aquest dimecres que les converses amb ERC i Junts per aconseguir investir"avancen de forma positiva". En declaracions al programade la Cadena Ser, ha assegurat que les negociacions van per bon camí "però que no toca revelar detalls". Això sí, ha deixat molt clar que des de la formació que lidera Yolanda Díaz". Una opinió, ha declarat Urtasun, que "segur que comparteixen totes les formacions del bloc progressista".En aquesta mateixa línia, Urtasun ha deixat clar que des de la formació, és a dir, que tenen la intenció de mantenir converses amb l'independentisme "per no tornar als errors del passat".Urtasun ha rebutjat respondre i s'ha remès a les declaracions sobre la taula de diàleg i a trobar solucions polítiques que, en el cas que s'acordessin, podrien arribar a desembocar en "una consulta a la ciutadania de Catalunya".Pel que fa a la investidura de Sánchez i a la creació de nous pactes per aconseguir-ho,de cara a la negociació del programa del pròxim govern de coalició. En concret, el portaveu ha reclamat a l'actual president espanyol en funcions que "s'assegui a negociar seriosament".Més enllà de mesures concretes,o insuficient", sinó que volen que sigui "ambiciós". Per això ha "demanat" als socialistes que "s'asseguin a negociar seriosament".