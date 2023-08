Barcelona es queda sense papallones per la calor i la sequera

Menys aigua, menys flors

La calor i la sequera estan afectant l'abundació de papallones a Barcelona. Foto: Pau Guzmán / CREAF

Evitar el ciment, cercar l’ombra

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El juliol 2023 ha batut tots els rècords històrics de temperatura . Els humans ho patim, però també altres espècies animals. En aquest sentit, la calor i la sequera estan afectant les, especialment en ciutats com, segons han constatat els participants en programes de seguiment de lepidòpters en zones urbanes com l’uBMS i l’mBMS.La principal causa de la caiguda de les papallones és laacusada i la manca d’aigua associada, que provoca un assecament de la vegetació, tant en els-els quals no es poden regar- com a lesde les platges i alsde les zones naturals de les ciutats.“Al no ploure ni poder-se regar, les plantes acaben assecant-se i les papallones es queden sense aliment disponible. En parcs com el de la Maternitat de Barcelona encara hi queden algunes zones florides i és evident que s’hi concentren les poques papallones que hi ha”, explica, responsable del programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona uBMS i investigadora del CREAF i de la Facultat de Biologia i l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.Els resultats d’aquestno es coneixeran amb detall fins que acabi la temporada, a l’octubre, però les experiències de les persones voluntàries i les visites científiques als parcs i jardins ja deixen veure clarament aquesta tendència.D’altra banda, els episodis de calor intensa repetits també programen que veiem menys papallones, perquè l’fa disminuir la supervivència i reproducció i perquè algunes espècies marxen a altituds més elevades o més al nord per trobar la vegetació que necessiten. A més, les erugues són més sensibles que les papallones adultes i poden morir perCal recordar que les papallones són, és a dir, ens informen de quin és l’estat de salut de l’ecosistema on viuen. Per tant, el fet que les papallones disminueixen per la sequera i la calor és extrapolable a altres artròpodes comi fins i tot a alguns animals vertebrats.A més dels canvis de supervivència i reproducció de les poblacions, les papallones tambéper intentar sobreviure a aquestes situacions. En primer lloc, es queden a zones més fresques i amb ombra i no les veiem als prats més assolellats. De la mateixa manera, per regular la seva temperatura corporal, les papallones volen menys en aquests dies tan calorosos (estivació) i fins i tot col·loquen les ales en l’angle adequat perquè que no els toqui el sol directament.En segon lloc, canvien els patrons de mobilitat i no arriben o arriben menys als nuclis urbans on la temperatura encara és més acusada per l’. Segons Melero, “les papallones quan es mouen van processant la informació i són capaces de veure que fora de les zones més naturals, com Collserola i Montjuïc, queden pocs espais amb aigua i flors, i llavors es dispersen. No s’arrisquen”.