Desmantellen un narcopis al Raval de Barcelona

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona ha permèsaquest dimarts a la matinadai detenir tres persones.En concret, t'operatiu per acabar amb aquest punt de venda i consum de drogues s'ha fet al carrer de la Morera, a tocar del mercat de laA banda dels tres arrestats, s'han identificati s'han decomissat cocaïna, crack, una balança de precisió, estris de manipulació i diners.L'habitatge ocupat s'ha recuperat i s'ha lliurat al seu legítim titular. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta matinadatres per robar en un bar i els altres dos per endur-se la caixa enregistradora d'un forn de pa.

Altres notícies que et poden interessar