Enxampats després de robar 3.000 euros amb el mètode de la punxada

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 d'agost un home de 40 anys i una dona de 47 per amb el mètode de la punxada de roda falsa a Mollet del Vallès (Vallès Oriental).Pels voltants de les 11 hores del matí, la víctima acabava deautomàtic del centre de Mollet i els havia. Va ser llavors quan els lladres li havien picat al vidre avisant que tenia una roda punxada.En baixar, haurien aprofitat per intentar agafar els 3.000 euros guardats a la guantera. La víctima va denunciar el cas als Mossos i va fer unadels assaltants, recordant que un d'ells tenia un bony al coll i l'altre portava una armilla reflectant de color groc fluorescent.Una patrulla de paisà va iniciar una recerca per la zona i va localitzar un vehicle amb un ocupant que coincidia plenament amb una de les descripcions facilitades. Els agents van observar com el conductor portava un auricular a l'orella i, a més, van comprovar que el titular del vehicle tenia antecedents.Una dona va pujar al vehicle i els Mossos van decidir aturar-lo llavors. En el registre del cotxe van trobar untornavisos, una, una emissora i altres eines per utilitzar en els robatoris, així com diverses peces de roba i ulleres. Els agents van detenir l’home i la dona com a presumptes autors d'un