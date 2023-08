Ansu Fati fa que el Barça guanyi el Gamper en el retorn a Montjuïc

Un Barça amb ganes de títols

Després de la pretemporada, el primer equip masculí delha tornat a saltar a la gespa barcelonina però aquesta vegada -i per una bona temporada-, ho ha fet a l', la nova casa dels culers mentre s'executen les obres de renovació del. L'última edició del torneig estiuenc del Barça que es va jugar a Montjuïc va ser l'edició del 1997. El conjunt de Xavi Hernàndez derrota elen una gran nit del jove del planter Lamine Yamal en la 56a edició del. Bon ambient culer, però amb una entrada fluixa, amb 35.000 espectadors, aquest dimarts 8 d'agost aha estat l'autor del primer gol quan només s'havien disputat sis minuts del matx. Raphinha ha fet una excel·lent passada al davanter polonès que ha encaixat la primera diana del partit. Al minut 27 ha estat el torn de l'equip anglès i després de xutar la pilota al pal,ha aprofitat el rebot i ha marcat. El mateix Skipp ha estat l'autor del segon gol de l'equip anglès al minut 36. Encara a la primera part,ha substituïtque ha sortit del terreny de joc amb molèsties a la part posterior de la cama dreta.A la segona part Xavi ha fet unper donar joc a bona part de la plantilla. En concret, Ferran Torres, Iñaki Peña, Ansu Fati, Abde, Gündogan, Lamine Yamal i Fermín López han substituït a Lewandowski, Ter Stegen, Gavi, Balde, Raphinha, Pedri, Eric Garcia i Oriol Romeu. Precisament,ha estat l'autor de l'empat a dos el minut que ha rebut una boníssima assistència de Lamine Yamal. Ha estat gairebé al final del partit quanha marcat el gol de la victòria i en els minuts de descompteha sentenciat la victòria del Barça en el seu retorn a Montjuïc amb el quart gol.

El Barça de Xavi ha saltat a la gespa de l'Estadi Olímpic amb un equip renovat però amb el mateix objectiu: aconseguir tots els títols en joc de la temporada. Així ho ha expressat l'entrenador terrassenc abans del matx qui també ha demanat el màxim suport de l'afició blaugrana per fer-ho possible. "L'equip s'hi deixarà la pell", ha promès el míster de Terrassa.



També el capità Sergi Roberto s'ha dirigit a l'afició culer a qui li ha promès defensar els colors com ho han fet els seus predecessors com Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta o Messi. "He après molt d'ells". També ha demanat a l'afició que segueixi donant-los suport malgrat el canvi de casa: "Necessitem sentir-nos com en el Camp Nou".



Com arribar a Montjuïc quan jugui el Barça?

Algunes de les noves cares blaugranes han saltat al terreny de joc com l'exjugador del Girona,, que ha format part de l'onze titular. També el fins ara membre del Manchester City, el migcampistaPer la seva banda, l'exfutbolista de l'Athletic Clubencara no han sumat minuts de joc amb el seu nou equip.Aquesta temporada el FC Barcelona jugarà a l'Un canvi temporal de casa que ha provocat també adaptar una nova logística pel que fa la mobilitat als voltants de Montjuïc. L'accés amb vehicle privat està restringit i s'anima als aficionats culers i visitants a anar-hi amb transport públic o bici. En la primera prova de foc a la nova casa del Barça no s'han detectat problemes pel que fa als accessos.