Apel·lació rebaixa la sanció a l'Espanyol a un partit a porta tancada

Apel·lació ha rebaixat la sanció a l'per la invasió de camp el darrer derbi contra el Barça i només haurà de jugar a porta tancada el primer partit de la temporada, en comptes dels dos previstos . Així ho ha determinat el Tribunal d'Apel·lació, després d'estimar parcialment el recurs presentat pel club blanc-i-blau. Elva imposar la sanció arran de la invasió de camp per part d'alguns aficionats de l'Espanyol a les acaballes del derbi del passat 14 de maig contra el, mentre els jugadors blaugrana celebraven el títol de lliga que acabaven d'aconseguir. Amb la rebaixa de la pena, el club podrà obrir l'als aficionats blanc-i-blaus a partir del 3 de setembre, amb l'com a rival.Elha argumentat la rebaixa després que hagi apreciat que l'Espanyol va reforçar les mesures de seguretat i els recursos pel derbi. El club va incrementar un 60% els vigilants de seguretat i un 15% els auxiliars. Per contra, li manté la sanció deimposada pel. Desenes d'aficionats pericos van provocar el caos a l'estadi en baixar al terreny de joc per intentar agredir els jugadors del Barça que celebraven el títol deal centre de la gespa.Amb la rebaixa, l'Espanyol complirà la sanció a casa contra ela la segona jornada de la lliga de. El retorn de l'Espanyol a la categoria de plata amb l'afició serà la quarta jornada de la temporada, elcontra l'Amorebieta, a partir de les 18:30.Els fets van generar polèmica a les dues bandes. D'una banda, va indignar l'afició blaugrana, després que diversosblanc-i-blaus es posessinamb jugadors blaugranes al túnel de vestidors, on van acabar situant-se un centenar d'aficionats. Elsvan iniciar una investigació per identificar molts dels causants de tots aquests desperfectes. Dos d'ells eren candidats del PP a les eleccions municipals. Per l'altra, des de l'Espanyol es va considerar que el càstig era "exemplar" i no era una sanció justa.