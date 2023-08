Agost negre: tres dones assassinades en menys de 24 hores

Agost negre pel que fa a la. Tres dones han estatper les seves parelles a l'estat espanyol en menys de 24 hores. Tres dones que han vist arrabassada la seva vida pels homes amb qui mantenien una relació sentimental.Aquest dilluns va ser aquan un home va degollar la seva parella de 27 anys davant dels seus fills. Un crim macabre que va tenir lloc aquest dilluns a la tarda i ha acabat amb l'home, de 36 anys detingut.I la jornada d'avui s'ha saldat amb dos assassinats més. El primer, a la població cordovesa de Pozoblanco on han trobat els cossos d'una dona de 31 anys i d'un home de 39 sense vida al costat d'una. Al domicili també hi havia la seva filla, de nomésEls fets han passat a primera hora del matí i segons ha transcendit, la dona haviala seva parella per maltractaments però des de 2018 no hi havia cap mesura ni ordre d'allunyament activa. No obstant això, avui era el dia que ella havia deciditde l'home amb qui tenia tres fills d'entre dos i sis anys però ell ha impedit que refés la seva vida.Finalment, un home de 92 anys ha matat la seva dona , de 91 a. Els agents de la policia espanyola l'han detingut, ja que la dona presenta signes clars de violència.Si els tres casos es confirmen, ja seranaquest 2023 per les seves parelles o exparelles en el conjunt de l'Estat.

