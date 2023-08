Demanen ajuda per trobar un avi de 85 anys desaparegut a Gavà

Els Mossos d’Esquadra busquen en Miquel, un home deque va ser vist per darrera vegada dimecres de la setmana passada a, al Baix Llobregat. El cos de seguretat català ha fet una crida a través de les xarxes socials per si algú pot ajudar a localitzar-lo.La policia, però, també avisa que el desaparegut. Per a reconèixer-lo, han adjuntat unafacilitada pel seu nucli més proper. L'home té els ulls marrons i els cabells llisos de color blanc.L'últim cop que se'l va veure portava pantalons texans blaus, camisa de quadres de color blau, una motxilla marró i crosses per caminar.

Altres notícies que et poden interessar