Moren dos joves de 18 anys en xocar contra un porc senglar a Galícia

Tornaven d'un torneig de futbol

A SD Chantada amaneceu da peor maneira posible. Dous xuvenís do club perderon a vida a pasada madrugada a causa dun accidente de tráfico



Queda suspendida temporalmente toda a actividade desta entidade. Dende xa, a SD Chantada está a disposición das familias para o que precisen pic.twitter.com/QrzVdWfnLV — SD Chantada (@sdchantada) August 8, 2023

Aquesta matinada de dimartshan perdut la vida a la carretera després deL'animal hauria creuat la carretera de manera sobtada i el vehicle amb el quan viatjaven tres persones hi ha xocat. Els Serveis d'Emergència han rebut l'avís a les 00.15 h.El cotxe amb el qual viatjaveni ha sortit de la via l'altura de Chantada de la carretera N-540 que connecta Lugo amb Ourense. El conductor del vehicle miraculosament n'haperò els altres dos ocupants han perdut la vida després de rebre l'impacte de l'animal.Fonts policials han detallat quede seguretat correctament posat, però l'impacte amb l'animal i la posterior pèrdua de control del vehicle, que ha acabat xocant amb el guarda-raïls, ha estat fatal.Tot i que els bombers han pogutels dos ocupants amb vida, els serveis d'emergències mèdiques no han pogut fer res per salvar-los.Els tres joves tornaven de disputar un torneig de futbol amb l'equip juvenil del seu club el. Aquest matí, el club ha fet públic la commoció i el dol del club i donen suport a les seves famílies i ha suspès totes les activitats previstes.Qui també ha mostrat el seu dol ha estat l'alcalde d'aquest municipi gallec de poc més de vuit mil habitants qui ha decrtetat