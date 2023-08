Un motorista agredeix un vigilant del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Unagredeix un vigilant delper alertar-lo que no podia accedir a la zona, restringida al trànsit de vehicles motoritzats. Els fets van passar divendres en una pista de laquan el motorista no va estar d'acord amb l'avís que li va donar el vigilant i el va agredir.A conseqüència de l'agressió, concreten fonts del Departament d'Acció Climàtica, l'home va resultar, la qual cosa ja ha estat denunciada davant dels. En aquest sentit, Acció Climàtica ha recordat quecom aquest no tenen lloc als espais naturals, i demana un accés responsable per tal d'aconseguir un bon equilibri entre el gaudi de la natura i la seva protecció.Per altra banda, el director de Polítiques Ambientals i Medi Ambient,, ha assegurat que "el Departament està fent un esforç important per promoure un ús més cívic delsi recomana als visitants que abans de visitar qualsevol Parc s'informin sobre la situació, sobretot ara a l'estiu, on elés més alt i hi poden haver restriccions d'accés".En el cas de la Vall de Bonabé, la zona ha tornat a regular l'fins a l'per garantir la. Això significa que l'accés deestà restringit excepte per als veïns de l'EMD d'Isil i Alós i els vehicles autoritzats.

