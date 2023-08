Els Bombers donen per extingit l'incendi a Portbou

Els Rurals encara n'investiguen la causa

Elsde la Generalitat han donat per(Alt Empordà) aquest dimarts al migdia. Des d'aquest diumenge al matí no s'havien registrat revifalles, i per això el dilluns a primera hora el cos ja va assegurar que ja estava controlat . Arran d'aquest canvi de fase, ja es van aixecar les restriccions de trànsit aque hi havia vigents.Fins ara,i aquest vespre s'ha quedat només un camió d'aigua revisant el perímetre. Finalment, quan faltaven dos minuts per a les 13:00 de la tarda, els Bombers han anunciat que el foc ja s'havia extingit. En total, en quatre dies -ja que el foc va començar divendres passat- s'han cremat 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou. Algunes flames, però de menor rellevància, també han afectat Llançà.Els Agents Rurals van poder delimitar la zona d'inici del foc fa tot just dos dies. El cos té clar que es tractaria d', per la qual cosa ja han descartat la possibilitat que hagi estat provocat per causes naturals. Les flames van començar a la zona del pantà de Portbou i els rurals treballen des del primer moment en el punt d'inici de l'incendi, espai on hi ha alguna edificació, però que majoritàriament correspon a terreny de pasturatge de la vaca ripollesa transhumant, cosa que va alentir l'avenç de les flames. El cap del cos a les comarques gironines,, ha explicat que malgrat tot, ara per ara se'n desconeix l'origen. "Encara ens queda molta feina per fer", ha precisat.