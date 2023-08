Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Al juny es va anunciar la possibilitat que tingués lloc la. Ara, s'ha fet realitat l'anunciament:. L'èpic i esperates podrà seguir per Twitter (ara X). Es podrà veure en directe com el propietari de Twitter i el CEO dees colpejaran i oferiran unper a tothom.per entendre on neix aquesta història. Tot va començar quanva escriure un tuit assegurant que estaria "" amb Zuckerberg. El(Meta Platforms, des de 2021) no va quedar-se callat i li va respondre obertament, fent una captura de pantalla del missatge de Musk i responent:va escriure aquell tuit arran d'uns comentaris de, director de producte de, sobre, el nom clau de lal, en els quals assenyalava que va estar “escoltant creadors i figures públiques que estan interessats a tenir una plataforma que es gestioni amb sensatesa”, en al·lusió a laque sol envoltar la gestió de Twitter des que Musk la va comprar.Amb la resposta del creador de Facebook responent a Musk,. Fos com fos, va despertar les expectatives de centenars d'usuaris que han esperat el dia fins avui.Els dos multimilionaris ja han anunciat l'esdeveniment. Des de llavors,. El que sembla irònic i inexplicable, sembla que serà real.