El fenomen The Tyets, consolidat: reben el Disc de Platí per «Coti x Coti»

Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc PLATINO🤯😱😭✨❤️



💿💿💿💿GRÀCIES PENYA💿💿💿💿

Coti x Coti ➡️ Disc Platino🔆 https://t.co/Cyl7j1oNWZ pic.twitter.com/XlRYhlT88W — The Tyets 🔆 Èpic Solete (@thetyets) August 7, 2023

, la cançó que fusiona reggaeton i sardana, i que ja acumula més de 13 milions de reproduccions a Spotify. El grup mataroní ha mostrat el seu agraïment a través de les xarxes socials, on han recordat que fa només dos mesos van aconseguir ja el Disc d’Or amb aquest mateix hit.D’altra banda, el duet del Maresme, format pera la plataforma musical per excel·lència, amb un total de 911.175. Una xifra que, per cert, els converteix en el primer grup català que ho aconsegueix. Altres temes del seu darrer disc Èpic Solete (Luup Records) registren importants xifres pel que fa al nombre de reproduccions també a Spotify. És el casamb 5,1 milions o, amb més de 5,5.En un reportatge publicat aquest cap de setmana, aanalitzàvem el motiu pel qual triomfa tant la música urbana en català com la que fa The Tyets. Les claus d'aquest èxit generacional les donaven productors de renom del sector, i tenen a veure amb la irrupció d'aquest gènere, fins ara inexistent, o la identificació que sent una part del públic amb la llengua, entre altres aspectes.

