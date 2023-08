Dates de les festes de Gràcia 2023

El cartell de la festa major

El cartell de les Festes de Gràcia 2023, per Gina Pont Foto: Ajuntament de Barcelona

Pregó de les festes de Gràcia

Carrers guarnits de les festes Gràcia 2023

Berga : “Collita 2023” – Una vinya amb celler

: “Collita 2023” – Una vinya amb celler Ciudad Real: “Oasi de Pau” – Un campament saharaui

“Oasi de Pau” – Un campament saharaui Fraternitat de Baix: “Nadal” – Tots els elements de les festes nadalenques

“Nadal” – Tots els elements de les festes nadalenques Fraternitat de Dalt: “Fratern d’OZ” – Inspirat en la pel·lícula del Mag d’Oz.

“Fratern d’OZ” – Inspirat en la pel·lícula del Mag d’Oz. Jesús: “Selva’m” – Un clam per actuar davant del canvi climàtic a la Selva

“Selva’m” – Un clam per actuar davant del canvi climàtic a la Selva Joan Blanques de Baix : “Abracadabra!” – Un teatre per espectacles de màgia

: “Abracadabra!” – Un teatre per espectacles de màgia Joan Blanques de Baix de Tot: “Tocats del bolet” – Un passeig entre bolets

“Tocats del bolet” – Un passeig entre bolets La Perla: “Perlagueram” – Un recorregut pel clavegueram de la ciutat, des del bany fins la platja

“Perlagueram” – Un recorregut pel clavegueram de la ciutat, des del bany fins la platja Llibertat: “Rapa Nui” – Un homenatge a la cultura Rapa Nui de la Polinèsia

“Rapa Nui” – Un homenatge a la cultura Rapa Nui de la Polinèsia Lluís Vives: “Minions” – Inspirat en les pel·lícules dels Minions

“Minions” – Inspirat en les pel·lícules dels Minions Mozart: “Mozartland” – Un viatge al món fantàstic d’Alícia al País de les Meravelles

“Mozartland” – Un viatge al món fantàstic d’Alícia al País de les Meravelles Perill: “Insectes en Perill” – Una festa de tot tipus d’insectes

“Insectes en Perill” – Una festa de tot tipus d’insectes Plaça del Poble Gitano: “El vaixell de paper” – Inspirat en el poema “Veles e vents” d’Ausiàs March

“El vaixell de paper” – Inspirat en el poema “Veles e vents” d’Ausiàs March Plaça de la Vila: “Qualsevol nit pot sortir el sol” – El lloc de trobada de tots els personatges de la cançó de Jaume Sisa

“Qualsevol nit pot sortir el sol” – El lloc de trobada de tots els personatges de la cançó de Jaume Sisa Plaça del Nord: “A l’estiu tota cuca viu” – Un homenatge a la vitalitat de les persones, natura i animals durant l’època estival

“A l’estiu tota cuca viu” – Un homenatge a la vitalitat de les persones, natura i animals durant l’època estival Plaça Rovira i Trias: “Alis volat propiis” – Una plaça plena de papallones que lluiten per sortir de les gàbies i aconseguir la llibertat

“Alis volat propiis” – Una plaça plena de papallones que lluiten per sortir de les gàbies i aconseguir la llibertat Placeta de Sant Miquel i Rodalies: “Teatret d’ombres. Companyia La Placeta” – Homenatge a les companyies de teatre d’ombres i putxinel·lis

“Teatret d’ombres. Companyia La Placeta” – Homenatge a les companyies de teatre d’ombres i putxinel·lis Progrés : “Formigres” – Inspirat en la pel·lícula de “Bitxos” de Pixar- Disney.

: “Formigres” – Inspirat en la pel·lícula de “Bitxos” de Pixar- Disney. Povidència : “Provi S.A.” – Inspirat en la pel·lícula “Monstres S.A.” de Pixar-Disney.

: “Provi S.A.” – Inspirat en la pel·lícula “Monstres S.A.” de Pixar-Disney. Puigmartí: “Natura Viva” – Un guarnit que reprodueix com la natura s’imposa a la presència humana.

“Natura Viva” – Un guarnit que reprodueix com la natura s’imposa a la presència humana. Tordera: “Tordernisme” – Un homenatge al Modernisme Català.

“Tordernisme” – Un homenatge al Modernisme Català. Travessia de Sant Antoni: “Travessia de New Orleans” – Inspirat en aquesta mítica ciutat del Mississipí.

“Travessia de New Orleans” – Inspirat en aquesta mítica ciutat del Mississipí. Verdi: “El flautista d’Hamelín” – Inspirat en aquest conte dels Germans Grimm

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Cada vegada queda menys per una de les festes més importants i emblemàtiques de. És coneguda, sobretot, per un distintiu que la caracteritza especialment: el. Després d'un any de preparació, el veïnat vesteix de color el seu carrer i el transforma, de tal manera que queda totalment irreconeixible.Reconegudes per lai per ser unales Festes de Gràcia 2023 tornen a oferir durant set dies un seguit dei molt més, per a tots aquells que vulguin visitar el barri durant la seva festa.El dia marcat per tots els graciencs al seu calendari i per molts altres ciutadans de Barcelona és el. És llavors quan les Festes de Gràcia donen el. I no serà fins alque acabarà la festa popular i caldrà esperar fins a l'any vinent per tornar-la a viure.és la guanyadora del. La il·lustradora va crear la imatge que representa diferents elements de la festa: mans i eines delsi, també, elements de la cultura popular com el, els gegantons de la festa.L'esport és el protagonista del pregó d'aquest any. Els encarregats de llegir-lo seran, capitans dels equips masculí i femení delHo faran el, a les. És un homenatge cap a aquest equip gracienc que, tant en el cas del femení com en el del masculí,L'esperatarriba, com cada any, al barri de Gràcia. Els veïns i veïnes dediquena pensar, decidir i dur a terme laque els representarà. L'any passat va ser el carrer Verdi el que es va emportar el primer premi de la tradicional competició amb una ambientació inspirada en l'obra de Miguel de Cervantes, El Quixot. Enguany, tornen a ser 23 els