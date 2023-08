Eviten l'ablació i el matrimoni forçat a tres germanes de la Segarra

Elshan evitat que es practiqués l'i ela tres germanes que resideixen a la (Lleida), dues d'elles menors d'edat. Segons ha avançat el diari Segre, els fets han passat aquest juny i consten en el registre d'aquesta mena de casos al conjunt de Catalunya del darrer trimestre.Tant Educació com el CAP de referència de les noies van veure indicis de risc imminent i van avisar a la policia , que, al seu torn, va activar elcorresponent en aquests casos. Va ser aleshores quan es van adonar que la previsió de la família era, al Sahel -al sud del Sàhara-.El cos va detectar que un cop fossin al Sahel existia el perill que totes tres poguessin ser víctimes de lai, a més a més, d'un matrimoni forçat. Les mateixes informacions apuntaven que hi havia risc que les joves no poguessin tornar a la Segarra després del viatge.

