El sector de pisos turístics confirma contactes amb l’Ajuntament després de la «persecució absoluta» de Colau

Elconfia que elque certes veus del sector diuen haver patit els darrers anys. "Esperem que vagi a millor. La nostra voluntat és de, de fer les coses ben fetes, regular-ho", afirma la cofundadora de Flateli, una empresa de lloguer vacacional,. Des de, confirmen que ja s'han fet uns primers contactes amb el consistori i esperen que l'alcalde,, els rebi aviat. Tot i això, descarten canvis en la política vigent. Paral·lelament, entitats com la Federació d'Associacions Veïnals () rebutgen el terme persecució i demanen més inspeccions a un nou govern que, de moment, s'obre a permetre més hotels.Després d'una campanya electoral en què l'habitatge i el model turístic van centrar bona part dels debats, els propietaris d'allotjaments esperen que l'arribada del PSC a l'alcaldia marqui un cert gir a la capital catalana. De fet, durant els governs d'l'Ajuntament ha fetper tancar pisos turístics il·legals i ha limitat la concessió de llicències, pas que el sector no creu que hagi ajudat a frenar la pujada dels lloguers. L’ara ja exalcaldessa també ha demanat canvis legals per reduir aquest negoci revocant llicències.Amb el nou govern municipal aterrant i a l'espera de la seva conformació definitiva -que podria, fins i tot, incorporar als comuns a l’executiu -, els apartaments turístics ja han fet alguns moviments per acostar-se al nou consistori. "Hem fet uns contactes primers amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el nou consistori, per presentar-nos", reconeix el president de Federatur,, en declaracions a l'ACN. Encara que admet que, recorda que el sector "ha fet els deures" els darrers anys.Des de l'entitat també ressalten que aquests allotjamentsi representen únicament l'1,7% de tot el parc d'habitatges de Barcelona. "Hi ha molt control sobre aquests habitatges", destaca. Però des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona,avisa que l’oferta actual té unen zones com el Raval, la Barceloneta o el Born. Segons el veïnat, el problema va més enllà dels apartaments turístics legals. Ells i elles defensen que hi ha una quantitat d'apartaments "il·legals" que no s'han localitzat o no consten com a turístics, tot i que a la pràctica ho són. És el cas, comenta Prats, delsde durada que, a la pràctica, també acaben actuant com pisos turístics.La patronal Federatur argumenta, en canvi, que els apartaments ofereixen un model "molt necessari per a la ciutat" pel tipus deque reuneixen i per com aquest "s'integra a la ciutat". "Entenem que l'Ajuntament i el PSC, que sempre l'hem trobat molt proper i actiu al turisme familiar, estarà al nostre costat i ens farà costat", apunta el president.Per a Riba, els apartaments són precisament unaque els hotels perquè els seus usuaris consumeixen més comerç de proximitat, es relacionen més amb l'entorn i, fins i tot, gasten menys aigua i llum que els hostes dels hotels tradicionals. Per contra,"Hi ha gent que ve tres, quatre dies o una setmana i és normal que el vincle no sigui el mateix amb algú que hi viu tot l'any", comenta. De fet, segons Prats, hi haDes de l’empresa d’apartaments turístics Flateli lamenten que s’estiguiculpant el sector de l'augment del preu del lloguer . En aquest sentit, Maria Rosa Reixach recorda que els darrers anysi que el preu dels habitatges ha continuat pujant. "Com es vincula una cosa amb l'altra? No té cap mena de sentit", remarca.Segons ella, el sector està "cada cop més professionalitzat i més regulat. Nosaltres treballem d'una forma tant o més metòdica que un hotel", reivindica. "Tot és completament legal, tot declarat,, com hotels de cinc estrelles i més", afegeix. Tot i això, des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona els demanen més exigència. De fet, assenyalen queperquè el nombre d'agents actius en els darrers mandats era "ridícul" i hi havia poca capacitat per inspeccionar i multar.Segons Prats, la normativa" permet una activitat "perniciosa" per a la vida veïnal. Reixach, en canvi, es queixa del que considera una "persecució absoluta" durant els darrers anys amb els comuns al capdavant de l'Ajuntament. Prats, però, rebutja aquesta visió. "Nosaltres en diem inspecció i ajustar-se a la normativa i a la mateixa convivència", afirma.