​Com funciona el Pla Alfa de perill d'incendis forestals?

Els Agents Rurals tenen la competència de tancar els massissos en el nivell 3 del Pla Alfa. Foto: ACN

Cada vegada és més habitual sentir a parlar del Pla Alfa . Apareix constantment als mitjans i en els comunicats de l'administració. Ara bé, què és exactament i com funciona? El Pla Alfa és un procediment operatiu dede lesa Catalunya.Es tradueix en un mapa interactiu fet i gestionat pels Agents Rurals on es veu cada comarca pintada d'un color segons el risc d'incendi forestal. Té, del 0 al 3: cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos.Per elaborar el mapa del Pla Alfa es compta amb la informació del mapa de perill d'incendis forestals que realitza diàriament el servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Un producte molt detallat -fins a parcel·les d'1x1 quilòmetres- a partir deaixí com de l', tant mesures directes de la humitat de les espècies més representatives com de satèl·lit.A continuació, els Agents Rurals hi afegeixen la informació relativa a l', fet que permet pintar unamb un valor de perill: nivell 0 (color blanc, perill baix/moderat), nivell 1 (color groc, perill moderat/alt), nivell 2 (vermell, perill alt/molt alt) i nivell 3 (granat, perill molt alt/extrem).Cada nivell del Pla Alfa suposa laamb perill d'incendi forestal. Però també la realització de determinades actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels Agents Rurals.Què comporten elsi què signifiquen exactament?El nivell 0 del Pla Alfa indicai vol dir que cal seguir les mesures preventives bàsiques. Els efectius d'Agents Rurals desenvolupen les seves tasques de manera normal.El nivell 1 del Pla Alfa significai regula activitats com:La crema de restes vegetalsEls focs d'esbarjoEls fogonets de gasEn aquest cas els efectius d'Agents Rurals prioritzen la vigilància d'incendis per sobre d'altres tasques.El nivell 2 del Pla Alfa vol diri implica la regulació osuspensió de la major part d'activitats amb risc com:PirotècnicaCastells de focsBarbacoesTambé es poden regular algunes activitats agrícoles.Els efectius d'Agents Rurals exclusivament fan vigilància i detecció d'incendis amb rutes i zones predeterminades.El nivell 3 del Pla Alfa indica. Suposa que se suspenen totes les activitats de risc:Qualsevol mena de focFumar en terreny forestalL'acampada lliureFalles o torxesBufadorsRadialsGlobus aerostàticsLa caçaHi ha excepcions en activitats essencials, com les, que estan regulades. A més,també potcom restriccions en activitats de lleure, circulació motoritzada o obres públiques, entre d’altres.També es poden, amb un doble objectiu: reduir el risc d'incendi a conseqüència de les activitats humanes que es puguin realitzar i protegir les persones evitant que estiguin en un espai natural en cas de declarar-se un foc.El tancament dels accessos és competència dels Agents Rurals, que s'ajuden del personal propi dels espais naturals restringits, les agrupacions de defensa forestal (ADF), Protecció Civil, ajuntaments de la zona i diferents cossos de seguretat. De fet, en aquest nivelldel Cos d'Agents Rurals es destinen a dur a termeCal recordar que delestài a la franja de 500 metres que l’envolta. Es poden demanar autoritzacions excepcionals i, fora d'aquest període, les activitats amb risc d'incendi s'han de comunicar prèviament. Ambdós tràmits poden fer-se a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural El 90% dels incendis són causats per humans de manera accidental, intencionada o per negligències . Per això el control per part dels Agents Rurals de les activitats de risc és tan important i ajuda a evitar que en dies de risc extrem s'hagi produït la temuda situació de simultaneïtat de grans incendis.En aquest sentit, és molt importanten planificar qualsevol mena d'activitat al medi natural. També cal trucar al 112 si s'observa una columna de fum o qualsevol altra situació d'emergència. L'actuació ràpida per apagar qualsevol mena de conat és clau per evitar els grans incendis forestals.