José Luis Perales desmenteix la seva mort: «Estic més viu que mai»

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Mitjans d'arreu del món van publicar lael passat dilluns a la nit. Davant els rumors totalment falsos, l'autor va publicar unper desmentir la notícia errònia:, pronunciava Perales.Tantcom diferents diaris van difondre la falsa notícia que anunciava que el cantant de Conca havia perdut la vida. Ha sigut el mateix artista el que haels fets des de la ciutat de, on està passant uns dies amb els seus, ha pronunciat el cantant. Sense entendre-ho, després ha explicat que aquestja estaria dea l'estat espanyol.El compositor, que resideix a, va ser víctima d'una propagació d'una falsa notícia en què se'l donava per mort. La publicació va aparèixer en diferents comptes de xarxes socials, la majoria d'elles vinculades pàgines web de Sudamèrica. Seguidament, inclús personatges reconeguts li van dedicar l'últim adeu al cantant mentre aquest,Les notícies falses suposen unreal; és una de les problemàtiques de la comunicació d'avui dia. Nopot arribar a fer que s'informi sobre un fet, com en aquest cas una pèrdua d'algú, que realment estigui totalment fora de lloc perquè