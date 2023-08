Detingut per robar mòbils i patinets a menors fent-los creure que tenia una urgència

Els Mossos d’Esquadra delhan detingut aquest diumenge un home de 38 anys per quatre delictes deun delicte de robatori amb força a domicili i un delicte deLa policia catalana va arrestar l'home a Albinyana (Baix Penedès) i els fets van tenir lloc entre el 8 de juliol i el 5 d’agost a les localitats de Santa Oliva i elEl modus operandi del lladre consistia en seleccionar les víctimes i, una vegada els feia creure que tenia unai que no disposava de telèfon mòbil, els demanava que li deixessin fer una trucada. Davant la negativa i desconfiança de les víctimes, l’autor no dubtava en exercirsi no li deixaven fer la trucada. Un cop la víctima accedia, l’autor aprofitava l’ocasió per sostreure elo elmarxar.Els investigadors van poder comprovar que a mesura que tenia èxit en els seus robatoris el detingut anava incrementant el seu nivell de violència, fins al punt que en un dels robatoris vai la va obligar a passar per diferents comerços per intentar retirar diners de ladit.Segons els agents, els menors es van mostrar en tots els casosper la rellevant diferència d'edat de l'atracador, per la seva accentuada i innecessàriai perquè l'autor semblava actuar sota els efectes de leso del síndrome d'abstinència.

