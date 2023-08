Destrosses a Cambrils per una mànega que ha tocat terra

Mostra el teu compromís amb Nació.

Impressionant l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada aquan unaha tocat terra i ha causat divereses destrosses. En concret, la mànega ha entrat a les instal·lacions delha seguit per la zona de lai elEls fets han tingut lloc cap a un quart de dues de la matinada d'aquest dilluns, set d'agost. El mateix Club Nàutic ha publicat a les xarxes els efectes d'aquest episodi. L'entitat parla de danys materials a diversesi a alguns espais del club. Sortosament, no es té constància que hi hagi hagutUna altra afectació ha estat en una de lesde la platja, que ha quedat escombrada per la seva força. Taules i cadires han volat a la zona i han quedat escampades no només per la zona de la terrassa, sinó per la platja.